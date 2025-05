TEMPO.CO, Vatikan - Gitaris band U2, David Evans, mencetak sejarah sebagai bintang rock pertama yang bermain di Kapel Sistina, Vatikan. Musikus yang dikenal dengan nama panggung The Edge ini menyebut gereja kecil yang terletak di lingkungan Istana Apostolik, kediaman resmi Paus di Vatikan, itu sebagai tempat yang paling indah di dunia.



“Terima kasih kepada Paus Francis dan pejabat Vatikan lain yang memungkinkan kami menggunakan aula ini," kata The Edge, seperti dikutip Reuters, Minggu, 1 Mei 2016.



The Edge bermain musik di hadapan 200 dokter, peneliti, dan donatur yang menghadiri konferensi pengobatan penyakit regeneratif yang disebut sebagai Cellular Horizon pada Sabtu malam, 30 April 2016. Dalam konferensi itu, para ahli di bidang kesehatan berbagi ide dan perawatan guna menyembuhkan penyakit-penyakit langka. Pada Jumat, 29 April 2016, Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menghadiri konferensi ini.



Selama ini, The Edge memang dikenal peduli terhadap isu kesehatan, terutama kanker. Ayahnya meninggal pada April lalu karena penyakit ganas ini. Anak perempuannya pun dikabarkan menderita leukemia. Saat ini, The Edge menjabat anggota dewan di sebuah yayasan yang bekerja mencegah kanker.



Diiringi paduan suara dari tujuh remaja Irlandia, The Edge, yang tampil dengan topi Beanie hitam khasnya, membawakan lagu If It Be Your Will milik Leonard Cohens dan tiga lagu U2, yaitu Yahweh, Ordinary Love, dan Walk on.



David bercerita, dia sempat tertegun saat diminta bermain musik di kapel yang interiornya penuh lukisan karya seniman-seniman besar di abad ke-16, seperti Michelangelo dan Rafael, itu. “Saya tidak tahu harus berkata apa karena biasanya ada orang lain yang bernyanyi," katanya.



AHMAD FAIZ