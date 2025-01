Tanpa EO, Banyuwangi Ethno Carnival Digelar secara Gotong-royong

Saat ini Banyuwangi dapat melaksanakan 72 acara dalam setahun dan telah meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Menurut Anas, kalau dulu kunjungan wisatawan ke Banyuwangi hanya 500 ribu orang per tahun, sekarang sudah mencapai 4,3 juta per tahun.

"Begitu juga pendapatan per kapita. Kalau dulu 14 juta per orang per tahun, sekarang mencapai 41 juta per orang per tahun," kata dia.