TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Tanta Ginting memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia U-22 yang akan bertanding melawan tuan rumah Malaysia dalam ajang Semifinal Sepakbola U-22 SEA Games 2017, malam nanti.

"Yang pasti Indonesia Vs Malaysia ini bakalan seru," ujar Tanta saat ditemui usai Gala Premier Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 di CVG Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Agustus 2017.

Saat ditanya prediksinya mengenai hasil Indonesia versus Malaysia itu Tanta menggelengkan kepala. "Ga tau," ujarnya singkat.

Tanta hanya berharap tidak ada kecurangan selama pertandingan berlangsung. "Lebih sportif dan biar nontonnya juga seru," katanya. Tanta belum tahu akan nonton bareng atau tidak.

Tanta juga berharap para pemain tidak terpengaruh berbagai isu kecurangan yang dilakukan tuan rumah. Dia INGIN para pungawa timnas dalam laga Indonesia versus Malaysia ini tetap semangat. "Yang penting give the best, kasih yang terbaik, and kasih Indonesia emas itu."

AMMY HETHARIA