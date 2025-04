Tata, Mantan Istri Tommy Soeharto, Pacari Aktor Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Lama tidak terdengar, nama mantan istri Tommy Soeharto, Raden Ayu Ardhia Pramesti Regita Cahyani atau Tata Cahyani kembali merebut perhatian netizen. Ini terungkap setelah beberapa foto mesranya dengan seorang aktor Hollywod, Robert Tonelli beredar di internet.



Tata yang kini bermukim di Singapura bersama anak-anaknya, tampil mempesona di usia 42 tahun. Dia juga dikenal sebagai sosialita Singapura sekaligus pebisnis yang sukses. Melalui akun instagramnya, Tata Cahyani sering membagikan kesehariannya bersama anak, kekasih, dan teman-temannya.



Dalam salah satu foto, Tata berpose dengan Robert Tonelli yang juga dikenal dengan nama Bobby Tonelli. Tata terlihat seksi sedang tertawa lepas dengan kepala mendongak. Ibu dua anak itu mengenakan gaun merah yang di bagian pahanya tersingkap. Di hadapannya, sang kekasih tertawa dengan posisi tangan berada di atas paha Tata.



"Because after through any rain or storm, we'd always end up here #lovestory #youandme #birthdaysurprise #lifegoals #couples #relationshipgoals #lifeislikeaboxofchocolate #istickwithlove," tulisnya dalam keterangan foto.



Robert juga mengunggah foto Tata di akun Instagramnya. "Every day I learn more and more from her ," tulis Robert, Senin, 15 Mei 2017.



Robert dikenal lewat aktingnya di beberapa film, salah satunya Lost in the Pacific pada 2015.



ALIA F