TEMPO.CO, Los Angeles - Film Whiplash sudah memboyong dua piala dalam ajang Academy Awards atau Oscar ke-87. Piala pertama diberikan kepada J.K. Simmons untuk kategori artis pria pendukung terbaik.



Kedua, film arahan Damien Chazelle ini memenangi kategori tata suara terbaik. Dalam kategori ini, Whiplash menyisihkan American Sniper, Birdman, Interstellar, dan Unbroken.



Film yang diputar dalam pembukaan Sundance Film Festival pada Januari lalu ini juga masuk dalam kategori film terbaik. Dalam kategori ini, Whiplash bersaing dengan American Sniper, Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, dan Theory of Everything.



Whiplash merupakan film drama musikal. Film itu bercerita tentang seorang penggebuk drum muda yang berambisi menjadi yang terbaik. Dia harus menjalani serangkaian tantangan dari mentornya.



SYAILENDRA