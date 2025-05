Tato Baru Lady Gaga

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga merupakan salah satu penyanyi wanita yang amat menyukai tato. Belum lama ini, penyanyi eksentrik tersebut kembali memamerkan koleksi tato barunya.



Kali ini Gaga menghiasi bahu kirinya dengan tato bergambar bunga mawar. Mawar memang bunga favorit pelantun “Til It Happens to You” tersebut.



Hanya saja, bukan hanya bunga, melainkan tato tersebut juga dilengkapi banyak detail lain. Terdapat gambar tangan yang merupakan simbol unity atau persatuan.



Tato Gaga kali ini dibuat oleh David Ellen. Selain menyimbolkan persatuan, tato tersebut menyiratkan kekuatan bagi perempuan.



"Tidak pernah menyadari sebelumnya, tapi aku menempatkan tato penggemar saya, monster paw, tepat di atas jantung saya. Saya tahu Anda memiliki hati saya di tangan Anda. Memegangnya seperti Anda memilikinya selama hampir satu dekade," tulis Gaga di akun berbagi gambarnya.



David Ellen sendiri merasa beruntung bisa membuat tato di tubuh Mothers Monster—julukan Gaga. "Hari ini saya merasa terhormat karena bisa membuat tato simbol persatuan di tubuh Lady Gaga," tulis Ellen.



