Taylor Swift Diduga Jauhi Blake Lively karena Kasus Justin Baldoni

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift diduga telah menjauhi Blake Lively, sahabatnya selama 10 tahun terakhir. Menurut orang terdekat, penyanyi tersebut merasa dimanfaatkan setelah namanya ikut terseret dalam kasus hukum antara Blake Lively dan Justin Baldoni.



"(Taylor Swift) sedang memutuskan hubungan pertemanannya saat ini," ungkap sumber kepada Page Six. “Taylor benar-benar terluka oleh seluruh situasi ini dan merasa seperti pion.”



Taylor Swift Merasa Dimanfaatkan oleh Blake Lively





Selain dengan Blake Lively, Taylor Swift juga menjaga jarak dengan Ryan Reynolds, suami bintang The Age of Adaline itu. Taylor tidak ingin terbawa dalam kasus yang dialami Blake Lively. "Dia (Taylor) selalu menjadi teman setia Blake dan sama sekali tidak suka dilibatkan dalam hal ini," ujarnya.



Baik Taylor Swift, Blake Lively, maupun Ryan Reynolds belum buka suara mengenai situasi tersebut. Namun, sumber terdekat Taylor Swift mengungkapkan bahwa pelantun 'Cruel Summer' tersebut merasa dimanfaatkan dan sangat tidak nyaman terseret dalam drama hukum ini. Terlebih dengan spekulasi tentang keadaan hubungannya dengan Blake Lively.



Taylor Swift Jaga Jarak dengan Blake Lively





Di tengah kontroversi ini, Blake Lively dan Ryan Reynolds baru saja membuat penampilan publik perdana dengan menghadiri acara spesial ulang tahun ke-50 Saturday Night Live pada Ahad, 16 Februari 2025 di New York. Sebuah sumber mengatakan bahwa orang dalam Hollywood merasa kehadiran pasangan di acara tersebut tidak terlihat bagus dan seharusnya tidak perlu hadir.



Taylor Swift dikabarkan juga diundang untuk menghadiri acara Saturday Night Live. Namun, akhirnya tidak datang karena ada Blake Lively dan Kim Kardashian. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa Taylor Swift akan memilih teman mana yang baik untuknya. “Saat ini Taylor mengambil langkah mundur dari Blake karena dia tidak ingin terjerat dalam hal ini lebih dari yang sudah dia lakukan,” kata sumber terdekat Taylor kepada Daily Mail.



Salah satu sumber juga mengungkapkan bahwa Taylor Swift memiliki album baru yang sedang dikerjakan dan dirinya terkejut dengan betapa banyak drama yang menarik dirinya. ”Dia tidak akan membiarkan faktor eksternal merusak kariernya,” ungkap sumber tersebut.



Justin Baldoni Tuduh Blake Lively Manfaatkan Taylor Swift





Ketegangan berawal dari gugatan balik Justin Baldoni terhadap Blake Lively. Dalam gugatan tersebut diungkapkan bahwa Blake Lively menyebutkan dua selebritas paling berpengaruh dan kaya untuk menekan Justin Baldoni agar menyetujui perubahan naskah dalam salah satu adegan film It Ends with Us.



Banyak yang berspekulasi bahwa dua selebritas tersebut adalah Reynolds dan Taylor Swift. Justin Baldoni juga mengklaim dalam gugatan bahwa Blake Lively memanfaatkan persahabatannya dengan Taylor Swift untuk mencapai tujuannya.



Persahabatan Taylor Swift dan Blake Lively Sejak 2015





Persahabatan Taylor Swift dan Blake Lively dimulai pada 2015. Blake Lively membagikan foto yang merujuk pada video musik Taylor Swift 'Bad Blood'. Hal tersebut menarik perhatian Taylor Swift, dan mereka mulai menghabiskan waktu bersama.



Namun tidak ada kabar dari keduanya selama empat bulan terakhir. Mereka terlihat bersama terakhir kali ketika Blake Lively dan Taylor Swift menikmati kencan ganda dengan pasangan mereka masing-masing, Ryan Reynolds dan Travis Kelce di Manhattan pada Oktober 2024.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO