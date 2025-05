TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mungkin baru berusia 26 tahun, tapi dengan kariernya yang baru 10 tahun, beberapa Grammy Awards, dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding selebriti lainnya, dia kini memiliki pamerannya sendiri.



The Taylor Swift Experience tiba di New York pekan ini, tiga bulan setelah membuka Grammy Museum tersebut di Los Angeles pada 2014.



Pameran tersebut menampilkan sejumlah barang pribadi penyanyi country-pop itu di antaranya lirik lagu dengan tulisan tangannya, pianonya, beberapa piala Grammy-nya, serta pakaian bayi dan baju show miliknya.



"Pada dasarnya, pameran tersebut merupakan kisah Taylor Swift dan apa yang ada di balik superstar modern tersebut. Lucunya, dia baru berusia 26 tahun dan dia sudah menjadi legenda," kata kurator Grammy Museum Nwaka Onwusa, dikutip dari Reuters.



Swift memulai kariernya di Nashville sebagai pemetik gitar usia 16 tahun. Forbes menyebutnya sebagai selebritas dengan berpenghasilan terbesar pada 2016 dengan pendapatan 170 juta dolar AS.



ANTARA