TEMPO.CO, Jakarta - Setahun setelah putus dari kekasih, pacaran singkat dengan pria baru, berseteru dengan sesama selebritis, dan bertarung di pengadilan, Taylor Swift kembali meluncurkan lagu baru dengan lirik penuh kemarahan yang ditujukan untuk para pembenci.



Baca: Taylor Swift Siapkan Penampilan Baru untuk Album Teranyarnya



Lirik lagu Look What You Made Me Do yang dirilis Kamis malam itu, antara lain ditujukan untuk subyek tak bernama yang berusaha menjatuhkannya.



"The role you made me play of the fool, no I don’t like you ... But I got smarter, I got harder in the nick of time/ Honey I rose up from the dead, I do it all the time/ I’ve got a list of names and yours is in red underlined/ I check it once and then I check it twice."



Swift bersembunyi dari sorotan publik awal tahun ini, setelah jalinan asmaranya dengan DJ Inggris, Calvin Harris, berakhir; pacaran singkat dengan aktor Inggris, Tom Hiddleston; dan perseteruan dengan Katy Perry, Kim Kardashian, dan Kanye West.



Lagu barunya keluar hanya sepekan lebih setelah dia menang di pengadilan dalam perkara pelecehan seksual yang dilakukan penyiar radio terhadapnya saat berfoto bersama pada 2013. Dia diberi ganti rugi simbolis satu dolar AS oleh pengadilan.







Cuplikan klip video Look What You Made Me Do diunggah Taylor Swift di akun Instagram. Video itu memperlihatkan kilasan Swift sedang menggigit kalung berlian, kemegahan Hollywood, dan sosoknya dalam balutan busana serba hitam sedang berdiri di hadapan para penari.



Seperti dilansir kantor berita Reuters, klip video Taylor Swift akan tayang perdana di MTV Video Music Awards, Minggu, 27 Agustus 2017, waktu setempat, yang akan dibawakan oleh Katy Perry. Hal ini memunculkan spekulasi keduanya akan mengubur perseteruan yang telah lama terjadi di panggung itu.



Look What You Made Me Do sontak jadi tren di media sosial, Jumat. Dalam lagu dari album Reputation yang akan rilis November mendatang, dia menciptakan lagu pop bernuansa kelam lanjutan dari Bad Blood dari album 1989 dua tahun lalu.



Penyanyi yang mulai berkecimpung di dunia musik sejak usia 16 itu juga menegaskan dia telah lahir kembali dalam lagu terbarunya. "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now/ Why? Oh. 'Cause she's dead," demikian lirik yang dibawakan Taylor Swift.



ANTARA