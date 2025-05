Tepis Isu Bersaing, Nabila Syakieb Foto dengan Ayu Ting Ting

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Ayu Ting Ting dengan aktor asal India, Shaheer Sheikh, tak semulus yang direncanakan. Banyak isu yang tak sedap seiring sinetron Shaheer berjudul Cinta di Langit Taj Mahal harus beradegan romantis dengan Nabila Syakieb.



Banyak netizen yang membandingkan kecantikan Nabila dengan Ayu. Belum lama ini, Nabila mengunggah fotonya berdua dengan Ayu, seakan ingin menepis kabar tak sedap itu. "Ketemu si cantikkk @ayutingting92 di @optikseis," tulis pemain sinetron itu.



Terdapat 2.561 komentar mengenai foto tersebut. Kedua artis cantik itu sama-sama mengenakan kacamata hitam. Kedua penggemar artis itu mengklaim kalau idolanya yang paling cantik. Mereka saling bersahut-sahutan di bawah foto tersebut.



"@nsyakieb85 cantik sihh.... tp, ngebosenin... aq mah tetep @ayutingting92 yg paling best of the best...,komentar salah satu netizen. "Ayu ting ting mah apaan cetekk rendahan seujung upil tiada gunaaa," tulis netizen yang lain.



Kabarnya, Nabila telah memiliki tunangan dan segera menikah.



ALIA