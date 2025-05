TEMPO.CO, Los Angeles – Penghargaan kategori naskah original terbaik dalam Academy Awards atau Oscar ke-87 diberikan kepada film Birdman. Film arahan sutradara Alejandro González Iñárritu ini sebelumnya juga menyabet sinematografi terbaik.



Sementara itu, penghargaan naskah adaptasi terbaik didapat The Imitation Game. Film yang naskahnya ditulis Graham Moore ini menyisihkan American Sniper, Inherent Vice, The Theory of Everything, dan Whiplash.



Perhelatan Oscar sudah hampir selesai. Tinggal empat kategori, yaitu sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, dan film terbaik, yang belum dibacakan.



Sampai saat ini, The Grand Budapest Hotel dan Whiplash sudah mengantongi tiga piala. Disusul Birdman dengan dua piala.



SYAILENDRA