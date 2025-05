TEMPO.CO, Los Angeles - Film The Phone Call menjadi film pendek terbaik dalam Academy Awards, atau Oscar, ke-87. Film yang digawangi Mat Kirkby dan James Lucas ini menyisihkan Aya, Boogaloo and Graham, Butter Lamp (La Lampe au Beurre de Yak), dan Parvaneh.



Film ini mengisahkan seorang perempuan yang bekerja di sebuah pusat pelaporan semacam 911. Saat bekerja, perempuan itu menerima panggilan dari lelaki yang menyatakan akan bunuh diri.



Adapun penghargaan di kategori film berbahasa asing dimenangi oleh Ida, film dari Polandia. Film ini menyisihkan Leviathan dari Russia, Tangerines dari Estonia, Timbuktu dari Mauritania, dan Wild Tales dari Argentina.



Sedangkan penghargaan di kategori film pendek dokumenter terbaik diraih oleh Crisis Hotline: Veterans Press 1. Film ini mengalahkan Joanna, Our Curse, The Reaper (La Parka), dan White Earth.



SYAILENDRA