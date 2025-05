TEMPO.CO, Jakarta - Lepas dari Senayan, Teresia Ezeria Pardede atau Tere kini kembali berkiprah di dunia musik. Bersama musikus perempuan lain, yaitu Roxanna Rufolda Silalahi atau Riry (mantan gitaris She), Endah Widiastuti (gitaris duo Endah N Rhesa), Fia dan Sara "Pop The Disco", mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat itu tergabung dalam Sisterhoodgigs.



Selain sebagai wadah ekspresi, Sisterhoodgigs didorong menjadi grup yang bersahabat dengan perempuan dan anak-anak. “Makanya kami juga menyajikan perhelatan musik dalam konsep akustik,” ujar Tere, 36 tahun, kepada Tempo, Kamis, 12 November 2015.



Seiring waktu, Sisterhoodgigs menetapkan sebuah area musik tanpa asap rokok sejak menyelenggarakan sesi akustik Sisterhoodgigs "Childhood Melody", Juli lalu. Sisterhoodgigs pun tampil setiap bulan di Paviliun 28, kafe di Kebayoran Baru Selatan, sebagai partner penyedia panggung.



Kafe yang mengusung jamu sebagai hidangan itu, menurut Tere, bukanlah tempat yang 100 persen bebas dari asap rokok. Beruntungnya, pengelola Paviliun 28 memahami visi dan misi Sisterhoodgigs. “Mereka bersedia memastikan, setiap perhelatan Sisterhoodgigs, area Paviliun 28 jadi area bebas dari asap rokok,” ujar Tere.



Disadari Tere, anggota Sisterhoodgigs pun ada yang perokok aktif. Namun dia enggan menyebut namanya. Tapi semuanya satu suara soal menyadari pentingnya ada area yang nyaman bagi anak dan perempuan. “Jadi semuanya mendukung spirit non smoking music zone ini,” ujar Tere.



AISHA SHAIDRA