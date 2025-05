Terkuak,Anaknya Sudah Lama Tahu Reza Artamevia Pakai Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Artamevia ternyata sudah lama kecanduan narkoba. Anak kandung artis yang terkenal dengan lagu hitsnya Pertama, AM, sudah lama mengetahui ibunya mengkonsumsi narkoba.



Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan hal itu. "Sejak pastinya enggak tahu, yang jelas sudah lama. Dia (AM) juga mengetahui alat-alat yang digunakan ibunya untuk mengonsumsi narkotika," ucap Asrorun, di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis 15 Septeber 2016.



Asrorun mengingatkan bahwa hal yang terpenting saat ini adalah proses pemulihan anak Reza yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa menggunakan narkotika. Terlebih jika anak itu terbukti telah terpapar narkoba, maka harus ada proses rehabilitasi untuk pemulihan.



Asrorun menambahkan yang pasti sudah jelas bahwa AM memang tumbuh di lingkungan yang menggunakan narkotika. Bahkan Angelina Sondakh, istri almrhum Adjie Massaid dan juga mantan suami Reza, memperoleh informasi tentang adanya paparan narkoba itu.



Reza Artamevia ikut diamankan polisi dalam penangkapan Gatot Brajamusti di Hotel Golden Tulip, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ahad malam, 28 Agustus 2016. Reza juga ikut menjalani tes urine dan hasilnya positif.



"Dari hasil tes urine, positif (narkoba)," ujar Irjen Boy Rafli Amar, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, kepada wartawan, Selasa, 30 Agustus 2016.



Belakangan terungkap, kalau Reza sudah lama memakai narkoba bersama anggota jemaah Gatot Brajamusti di Padepokan Brajamusti, di daerah Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat.



"Menurut keterangannya, bareng-bareng (mengonsumsi aspat alias narkoba)," ujar Ramdan Alamsyah, pengacara Reza, menirukan pengakuan Reza ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat, 2 September 2016.



TEMPO.CO | TABLOIDBINTANG.COM