Terselip Tampon di Fotonya, Kylie Jenner Pura-pura Hamil?

TEMPO.CO, Los Angeles - Apakah Kylie Jenner berpura-pura hamil? Para penggemarnya saat ini mempertanyakan apakah bintang Keeping Up with the Kardashians itu benar-benar hamil setelah dia mengunggah foto di Snapchat untuk beberapa keperluan "girls trip". Beberapa barang yang ada di foto itu bukan untuk seseorang yang mungkin hamil seperti Kylie dan Khloe Kardashian.



