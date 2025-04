TEMPO.CO, Jakarta - Teuku Wisnu dikabarkan menikah lagi alias berpoligami. Berita yang beredar melalui video YouTube itu pun membuat netizen bertanya-tanya. Beberapa bahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar Instagram Shireen Sungkar, istri Teuku Wisnu.



Baca: Ayah Shireen Sungkar Yakin Teuku Wisnu Tak Poligami



"Kenapa sih dia nikah lagi, @shireensungkar kan cantik sabar, lembut," kata seorang netizen baru-baru ini. "Mau tanya Kak, itu yang di YouTube benar enggak dipoligami. Saya ikut sedih," ucap netizen lain.



Komentar itu kemudian dibalas Shireen. "@nyaimellia he he he kalo suami benaran poligami saya enggak bakal peluk yang ada saya peluk tembok, yang di YouTube hoax semua itu enggak tau pada ngarang," kata Shireen.



Kabar ini pun sempat masuk akun gosip @makrumpita. Akun gosip tersebut juga mencoba membantu meluruskan kabar jika Teuku Wisnu tidak melakukan poligami.



TABLOID BINTANG