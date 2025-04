The Killers Tidak Akan Luncurkan Lagu Natal Lagi

TEMPO.CO, Australia - Grup musik asal Amerika Serikat, The Killers, mengungkapkan alasan berhenti meluncurkan lagu-lagu edisi Natal. “Kami selesai dengan permainan lagu Natal, tapi kami bangga melakukan itu. Kami merilis 11 lagu,” ujar vokalis The Killers, Brandon Flowers, kepada Channel 10’s The Project, 27 September lalu.



Flowers mengatakan grup musiknya tidak lagi meluncurkan lagu-lagu Natal tapi berencana meluncurkan lagu-lagu tersebut dalam bentuk album. Namun, dia mengatakan, tidak akan merilis album Natal tersebut dalam bentuk vinyl. “Kami tidak merilisnya dalam bentuk vinyl. Jadi kami berharap akan meluncurkannya dalam bentuk vinyl,” tuturnya.



Don’t Waste Your Wishes dari The Killers merupakan single tahunan mereka yang dirilis sejak 2006 hingga 2016 untuk menyambut hari Natal.



Seluruh penjualan dari album tersebut akan disumbangkan ke Project Red Campaign, yang bertujuan membantu menghilangkan HIV/AIDS di delapan negara di Afrika.



AMMY HETHARIA | MUSICFEEDS.COM