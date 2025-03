The Mandalika Bagi-bagi Takjil untuk Pengunjung

TEMPO.CO , Jakarta - The Mandalika menghadirkan nuansa kebersamaan melalui aksi berbagi takjil gratis bagi masyarakat dan wisatawan. Kegiatan ini berlangsung pada 11 hingga 15 Maret 2025, di beberapa titik strategis, seperti Kuta Beach Park, Bazaar Mandalika, Merese atau Tanjung Aan, dan Sirkuit Mandalika.

PGS. General Manager The Mandalika Wahyu M. Nugroho mengatakan pembagian takjil ini merupakan bagian dari program Berkah Ramadhan Seru 2025, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara ITDC dan masyarakat sekitar. Lebih dari sekadar berbagi makanan, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan momen kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di bulan yang penuh berkah.

"Ramadan adalah momen untuk memperkuat kebersamaan dan berbagi kebaikan. Salah satunya dengan berbagi takjil kepada masyarakat dan pengunjung di The Mandalika," kata Wahyu.

Menjelang waktu berbuka puasa, tim The Mandalika turun langsung ke berbagai lokasi yang telah ditentukan untuk membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat, termasuk warga sekitar, pedagang, dan wisatawan yang menikmati sore di kawasan wisata The Mandalika. Selain aksi berbagi takjil, terdapat berbagai kegiatan sosial lainnya di Berkah Ramadan Seru 2025, seperti safari masjid, santunan anak yatim, dan baksos untuk warga di tujuh desa penyangga The Mandalika.