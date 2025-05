Tiga Artis Berpakaian Buruk di Oscar 2015

TEMPO.CO, Los Angeles- Perhelatan Academy Awards 2015 atau Oscar ke-87 telah usai. Birdman dinobatkan sebagai film terbaik dalam ajang pemberian penghargaan bagi insan film tersebut. Seperti biasa, bukan hanya film yang menjadi sorotan, busana artis yang melangkah di karpet merah Oscar pun menyedot perhatian.



Setiap tahun, akan muncul komentar tentang busana terbaik dan terburuk para bintang yang bergaya di karpet merah Dolby Theater, lokasi penyelenggaraan Oscar. Berikut ini tiga selebritas yang dinilai tampil dengan pakaian terburuk:



1. Lady Gaga

Yup, Lady Gaga memang terkenal dengan gaya busananya yang nyentrik. Namun kali ini dia "gagal" memadukan gaunnya yang berwarna putih dengan sepasang sarung tangan merah. Gaun yang dikenakan Gaga menggelembung di bagian kaki. "Sarung tangannya seperti pekerja toko daging," tulis situs Stuff.co.nz. Sarung tangannya memang besar--menutupi sebagian lengan hingga siku. Warnanya merah menyala. Bahkan banyak meme bertebaran yang mengejek sarung tangan tersebut.



2. Solange Knowles

Solange mengenakan gaun merah seperti parasut yang membungkus tubuhnya. Siluet gaunnya yang terlalu merah ini yang dinilai mengganggu. Gaunnya pun dianggap terlalu menggembung, sehingga kontras dengan tubuh kecilnya.



3. Felicity Jones

Pemain film The Theory of Everything ini mengenakan terusan panjang berwarna perak yang mengembang di bagian bawah. Situs Stuff.co.nz menulis bahwa gaun ini bagus. Sayangnya, ornamen di bagian dada yang memanjang ke leher terlihat seperti ular yang sedang mencoba membunuh artis asal Inggris tersebut.



SYAILENDRA