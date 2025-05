Tiga Hari Beruntun, Anggun C Sasmi Kecam Teroris Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi cantik Anggun Cipta Sasmi mengecam teroris atas penyerangan di Paris pada Jumat, 13 November 2015.



Sejak tragedi Paris tersebut, Anggun tak henti-hentinya mengunggah gambar 'anti teroris'. "I see humans, but no humanity. #noterrorism," begitu tulisan dalam gambar yang diunggah Anggun di Instagram.



"#NoTerrorism #Paris," tulis Anggun pada keterangan gambar.



Pada Minggu, 15 November 2015, Anggun kembali mengunggah gambar bertuliskan "Terrorists no have religion".



"Once and for all, religion has nothing to do with them nor their actions," tulis Anggun.



Tak sampai disitu, Senin ini, 16 November 2015, Anggun kembali mengunggah beberapa potongan gambar yang digabungkan. Ada gambar kota Paris, gunung Fuji, dan dua gambar lainnya.



"Pray for the world," tulis Anggun.



"Sekian banyak orang yang berdoa, hanya Anggun yang support dan berdoa secara global. Tidak hanya untuk individu atau satu pihak saja," komentar salah satu fan.



RINA A