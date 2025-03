Tiga Juri MasterChef Indonesia Season 12: Chef Juna, Renatta Moeloek, Rudy Choirudin

Chef Juna



Junior Rorimpandey atau yang lebih dikenal dengan panggilan Chef Juna merupakan seorang koki yang lahir pada 20 Juli 1975 di Manado, Sulawesi Utara. Merujuk pada laman resmi Universitas Trisakti, Chef Juna ternyata pernah berkuliah di Universitas tersebut tepatnya Fakultas Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Angkatan 1993.



Namun melalui podasct bersama Kanal YouTube Ray Janson Radio, Juna mengaku bahwa ia tidak lulus serta memiliki rekam jejak yang cukup buruk di masa-masa mudanya hingga membawanya meniti karir di Amerika Serikat (AS). Pada awalnya ia berangkat ke AS dengan tujuan untuk sekolah pilot, sayangnya hal tersebut juga tidak berjalan dengan lancar. Juna pun bercerita bahwa ia menghadapi berbagai situasi yang sulit termasuk kekurangan dana dan krisis moneter di Indonesia yang membuatnya memutuskan mencoba bertahan di AS.