TEMPO.CO, Jakarta - Selama menekuni profesi bloger travel, Marischka Prudence, 32 tahun, telah mengunjungi puluhan tempat indah di dalam maupun luar negeri. Dari sekian banyak tempat indah yang pernah disambangi, Marischka Prudence jatuh hati kepada tiga tempat berikut.

Ia kemudian menyarankan tiga tempat ini untuk Anda kunjungi. Untuk dalam negeri, Marischka menyarankan Anda pelesir ke Misool Raja Ampat bagian Selatan. “Ia memiliki spot yang jauh lebih spektakuler dari pulau-pulau Karang Wayag Raja Ampat,” kata dia.

Saat ke Misool, dengan perjalanan naik kapal satu jam lebih, Anda bisa melihat pulau-pulau dengan bentuk aneh-aneh. Ada pulau yang bentuknya seperti menhir, batu dipotong kotak-kotak, dan sebagainya. “Saya sampai berpikir, ini masterpiece-nya Tuhan. Ketika membuat Misool, Tuhan mungkin sedang dalam mood yang baiiiiiik bangeeeeet,” kata dia.

Untuk luar negeri, pilihan Marischka Prudence jatuh kepada New Zealand alias Selandia Baru. Pergi ke sana serasa berada di alam The Lord of The Ring. “Tapi kalau bicara aspek sosial, Jepang pilihan terbaik.”

Marischka beralasan di negara yang yang mayoritas penduduknya tidak bisa berbahasa Inggris itu, keadaannya sangat aman. Penduduknya sangat mudah member bantuan. “ Yang bikin destinasi menjadi supermenarik bukan sekadar lanskap. Penduduknya memang sangat baik,” lanjutnya.

