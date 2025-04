Tiket Presale Konser Hyukoh di Jakarta Ludes Diserbu Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta -Hyukoh, band indie asal Korea akan mengadakan konser bertajuk The Establishment di Indonesia. Grup beranggotakan Oh Hyuk, Im Dong gun, Lim Hyun Jae, dan Lee In Woo itu akan tampil di Lot 6, SCBD, Jakarta Selatan, pada Senin 27 November 2017 mendatang. Ini pertama kalinya Hyukoh band pelantun lagu Wi Ing Wi Ing itu tampil di Jakarta.



Juni Records selaku promotor mulai menjual tiket presale pada Jumat, 22 September 2017 seharga Rp 850 ribu. Tadinya, tiket tersebut akan dijual hingga hari ini, Sabtu, 23 September 2017. Tapi ternyata, belum satu hari dijual, tiket presale Hyukoh ludes dibeli para penggemar.