Tina Dutta dan Nandish Sandhu Masih Terkenang-kenang Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Tina Dutta dan Nandish Sandhu, dua artis televisi India yang dikenal publik Indonesia lewat serial Uttaran, tampaknya masih terkesan dengan kunjungan mereka ke Jakarta beberapa waktu lalu.



Tina Dutta dan Nandish Sandhu bersama Rashami Desai dan Pratima Kazmi, yang juga pemeran Uttaran, sempat bertandang ke Jakarta, Indonesia, dalam rangka perayaan ulang tahun ANTV pada Maret 2016. Meski sudah satu bulan lewat sejak kunjungan mereka ke Jakarta, Nandish Sandhu dan Tina Dutta masih kerap mengunggah foto terkait dengan momen mereka di Indonesia.



Pada Senin, 2 Mei 2016, misalnya, Nandish Sandhu mengunggah foto bersama Tina Dutta saat pemotretan di ANTV, Maret lalu. "Caught Candid while shooting with @dattaatinaa while in Indonesia. #LookBack #ShootLife #AtTheGo," tulis Nandish Sandhu pada kolom caption.



Tina Dutta pun me-repost foto tersebut dengan caption serupa. Melihat kebersamaan Tina Dutta dan Nandish Sandhu, netizen menjadi baper. Mereka berharap pemeran Ichcha dan Veer ini sungguh-sungguh jadian.



"Ciee cieee cocokk nihh yeeee...@dattaatinaa and @nandishsandhu ..semoga berjodoh ..aminn veer and ichcha," tulis seorang netizen.



TABLOIDBINTANG.COM