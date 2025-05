TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi komunikasi Tina Talisa yang ditunjuk menjadi moderator debat pemilihan kepala daerah DKI kedua memilih riasan sederhana untuk menunjang penampilan sehari-harinya. “Saya sebetulnya tidak terlalu suka dandan untuk sehari-hari. Jadi paling bagus itu bedak, riasan alis, blush on sedikit, lipstik, dan eyeliner,” katanya di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.



Berbeda halnya saat harus tampil di depan publik, semisal memandu suatu acara off air atau on air, Tina mengaku akan menampilkan riasan terbaiknya. “Tapi, kalau harus siaran atau menjadi moderator acara, saya pasti dandan. Cara dandan saya kira-kira sama untuk off air atau on air, style yang sama seperti yang saya lakukan,” ujar Tina.



Tina menuturkan, sejak empat tahun terakhir, dia jarang menggunakan high heels. Selain karena tak merasa nyaman, hamil menjadi alasan terbesarnya tak lagi mengenakan sepatu yang sejak dulu menjadi tren di kalangan wanita itu. Padahal dulu Tina biasanya mengenakan high heels setinggi 9 sentimeter. “Saya sudah jarang pakai high heels, kecuali untuk pekerjaan. Sejak melahirkan, saya sudah jarang pakai high heels,” kata Tina.



ANTARA