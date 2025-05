TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah memang nge-fans berat kepada Kylie Jenner. Beberapa kali dia mengungkapkan kekagumannya dengan mem-posting foto Kylie di akun Instagram-nya. Kali ini, Aurel mengubah rambutnya sehingga mirip dengan adik tiri Kim Kardashian itu.



Aurel memberikan semburat warna pirang pada rambut dasarnya yang berwarna cokelat. Lewat akun Instagram, Aurel memamerkan potret sedang duduk di sebuah salon dengan tampak belakang rambutnya yang didominasi. Sedangkan tampak depan, warna pirang dibubuhkan hanya di bagian ujung rambutnya.



Ia mengaku sangat senang dengan sentuhan gradasi warna baru di rambutnya yang oleh penata gaya salonnya disebut dengan warna superbalayage on brown hair. “LOVING my new hair color,” tulis Aurel pada akun Instagram.



Bukan foto itu saja. Aurel juga mem-posting foto dengan make up tebal. Yang membuat nyinyir netizen adalah bagian dada Aurel terlihat mengembung. Anak sulung Anang dan Krisdayanti itu terlihat dewasa dalam balutan gaun hitam.



"Kylie jenner indonesiaaa," tulis salah satu netizen.



“Niru kylie jenner?” tulis netizen lain.



Bahkan ada komentar pedas dari netizen yang melihat foto Aurel itu. "Ya.. Selamat mas anang.. Investasi akhiratmu makin besar.. smua adalah tanggung jawab seorang ayah..," tulis salah satu netizen.



ALIA