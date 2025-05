TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Titi DJ mengaku mendukung sekaligus berkomitmen ingin terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian alam.



"Saya pada dasarnya mendukung kegiatan yang berhubungan dengan go green serta pelestarian alam dan lingkungan. Untuk hal-hal seperti itu, saya tanpa pikir panjang (ikut)," kata dia dalam sebuah acara di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2016. Titi menuturkan dia dan keluarga telah menerapkan gaya hidup go green sejak lama.



Kemudian, dia juga mengaku miris dengan kondisi lahan di Indonesia yang semakin sempit akibat penebangan dan kegiatan yang merusak alam.



"Saya sehari-hari menerapkan gaya hidup go green. Sekarang kan sudah banyak lahan-lahan di Indonesia ditebang, dibakar untuk industri, dan hal-hal yang merusak alam. Kadang-kadang lupa menanam kembali," kata dia.



Karena itu, Titi bersama sejumlah selebritas lain, seperti Teuku Zakcy, Aming, Titi Rajo Bintang, Baim Wong, Luna Maya, Chelsea Islan, serta aktivis Yenny Wahid, kini terlibat dalam kegiatan perwujudan taman hutan hujan tropis di kawasan Kalimantan Tengah.



Kegiatan ini digagas desainer perhiasan asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, Delia Von Rueti.



