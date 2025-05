Tolak 2 Kali Jadi Juri, Once Terima Ajang Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Selain sibuk dengan album barunya, Once Mekel juga disibukkan dengan ajang pencarian bakat. Mantan vokalis band Dewa itu ditunjuk menjadi salah satu juri acara pencarian bakat bertajuk Duet.



Ini menjadi pengalaman pertama Once menjadi juri di ajang pencarian bakat. "Jujur ini pertama kalinya, saya menjadi juri. Sebelumnya sempat dua kali ditawari menjadi juri dia ajang lain, namun saya menolak," kata Once kepada Tempo, Senin, 2 Mei 2016.



Selain karena sibuk, Once mengakui ia tak bisa merangkai kata dalam penjurian. "Aku orangnya to the point ya, jadi agak ribet jika diminta berkata-kata," kata Once terbahak."Namun, terkadang kita harus melakukan sesuatu yang baru," lanjut Once.



Pria 45 tahun ini mengaku tertarik dengan konsep Just Duet. "Ajang ini berbeda dengan ajang pencarian bakat lainnya, konsepnya kan duet. Dan duet itu lebih sulit ketimbang bernyayi sendiri," kata Once.



"Dalam berduet, kita mesti mendengarkan suara kita sekaligus mendengar suara pasangan duet. Kita juga dituntut untuk menciptakan harmonisasi dalam musik," ujar Once.

RINA ATMASARI