Travis Kelce Tak akan Dampingi Taylor Swift di Grammy Awards 2025, Fokus Persiapan Super Bowl

Menurut laporan TMZ , Kansas City Chiefs dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Louis Armstrong New Orleans pada Ahad, 2 Februari 2025, pukul 16.00 waktu setempat. Jadwal ini bertepatan dengan malam Grammy Awards 2025 yang digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles. Kedatangan mereka ke New Orleans satu minggu sebelum pertandingan melawan Philadelphia Eagles pada Ahad, 9 Februari 2025 merupakan bagian dari strategi persiapan tim.

Meski tanpa Travis Kelce di sisinya, Taylor Swift tetap punya banyak alasan untuk dirayakan di Grammy Awards tahun ini. Ia masuk dalam enam nominasi, termasuk Album of the Year untuk The Tortured Poets Department dan Record of the Year untuk ‘Fortnight’ bersama Post Malone.