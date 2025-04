Perbesar

Kim Kardashian berpose saat menghadiri Harper Bazaar dari ICONS By Carine Roitfeld di The Plaza Hotel selama New York Fashion Week di Manhattan, AS, 9 September 2016. Meski busana yang dikenakan Kim tampak biasa, namun tetap menampilkan bentuk tubuhnya ya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini