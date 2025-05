TEMPO.CO, Jakarta - Ajang penghargaan musik bergengsi tahunan, Grammy Awards ke-59 telah mengumumkan ratusan nominator dalam berbagai kategori. Penyanyi Beyoncé berhasil menjadi artis dengan jumlah nominasi terbanyak tahun ini yakni 9 kategori.



Namun, penyanyi asal Minang, Tulus sepertinya lebih tertarik dengan penyanyi asal Inggris, Adele. Karena karyanya yang berkualitas, Tulus berpendapat bahwa Adele akan mengantongi banyak piala tahun ini.



"Kalau Adele banyak menang, kayaknya enggak ada yang kaget," ujar dia saat ditemui di XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2016.



Tulus mengaku sudah lama menyimak karya-karya penyanyi yang namanya melambung berkat lagu Someone Like You Ini. "Karyanya begitu well-designed dan well-production. Kalaupun dia menang ya enggak banyak yang kaget," kata dia.



Tahun ini Adele berhasil menjadi nomine di 5 kategori, di antaranya Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Poo Solo Performance, dan Best Pop Vocal Album.



Ajang Grammy Awards ke-59 akan dilaksanakan di Staples Center, LA, California, Amerika Serikat pada 12 Februari 2017. Aktor James Corden terpilih sebagai pembawa acara.



DINI TEJA