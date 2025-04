Turis AS Ditangkap Usai Berusaha Mendatangi Pulau Sentinel Utara

Sementara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya mengetahui laporan penahanan seorang warga negara AS di India. Namun tidak ada tanggapan lebih lanjut karena pertimbangan privasi. “Departemen tidak memiliki prioritas lebih tinggi daripada keselamatan dan keamanan warga negara AS di luar negeri,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada USA Today.

Pulau adat terisolasi

Menurut organisasi hak-hak adat Survival International, Pulau Sentinel Utara adalah rumah bagi suku Sentinel yang terisolasi. Suku Sentinel ingin tetap terisolasi dari dunia luar, dan kontak apa pun juga dapat memusnahkan komunitas tersebut jika mereka terpapar penyakit. Hukum India melarang orang bepergian dalam jarak tiga mil dari pulau, termasuk untuk memancing. Biasanya, Penjaga Pantai berpatroli di perairan untuk memastikan tidak ada yang mendekat.