TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Iskandar mengucapkan Hari Ayah Internasional yang jatuh pada akhir pekan kemarin, dengan mengunggah foto Ludwig di Insta Story. "Happy Father's Day," tulis Jessica Iskandar sambil me-mention akun Instagram Ludwig.



Pada saat yang hampir bersamaan Jessica Iskandar mengunggah foto di Insta Story gambar kapal dengan tulisan, "I left because you never asked me to stay (aku pergi karena kamu tak pernah memintaku untuk tetap tinggal)."



Netizen pun terharu melihat postinganJessica iskandar tersebut. "Jedar, wanita yang lbh cocok disebut ibu tunggal tangguh nan terhormat. She works for herself and her baby, tidak pernah ingin di anggap atau terlihat lemah, her happiness is truly her son," tulis seorang netizen.



Jessica Iskandar menyebutkan bahwa El Barack Alexander adalah anak dari kekasihnya, Ludwig Franz Willibald. Sayangnya hubungan Jessica Iskandar dengan Ludwig kandas. Pihak Jessica Iskandar mengatakan sempat ada pernikahan, namun disanggah pihak Ludwig. Persoalan ini sampai ke meja hijau.



TABLOID BINTANG.COM