TEMPO.CO, Jakarta -Artis Cinta Laura baru saja merayakan ulang tahunnya bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Tak lupa, Cinta, yang kelahiran Quajenbruck, Jerman, 17 Agustus 1993, menulis status terbarunya di Instagram @claurakiehl pada Senin, 17 Agustus 2015.



"Rain or shine -- the party must go on! Had a blast celebrating my 17th birthday (LOL)... and happy Independence Day Indonesia. #Merdeka!"



Bersama status itu, Cinta mengunggah sebuah foto yang menampakkan ia bersama seorang teman wanita dan tiga teman pria. Para teman prianya bertelanjang dada dan mengenakan topi ember plastik berwarna hijau, merah, dan biru. Sedangkan teman wanitanya hanya mengenakan kaus singlet berwarna biru sambil memegang balon berwarna ungu.



Adapun Cinta, dalam foto ini, mengenakan gaun berwarna putih yang pas di badan. Sepintas warna gaunnya seperti warna kulit. Rambutnya dibiarkan terurai. Dalam foto itu, Cinta tertawa lepas bersama teman-temannya.



Foto ini dilihat dan disukai 9.458 netizen dengan 129 komentar. Seorang netizen dengan akun @edowartad menulis, "Happy birthday cinta laura wish u all the best, may god always guide u and bless u n ur family aamiin. Btw umur brp sih cinta??"



Lalu @adiii10 menulis, "Happy Birthday @claurakiehl Cantik. Semoga semakin sukses ya." Akun lain, @phonnagb, menulis, "happy birthday kak cinta @claurakiehl sukses selalu."



HADRIANI P.