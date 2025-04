Ulang Tahun ke 48, Gwen Stefani Diberi Hadiah Ini Oleh Pacar

TEMPO.CO, Los Angeles - Blake Shelton dan Gwen Stefani adalah pasangan termanis yang pernah ada. Pada ulang tahun Gwen Stefani yang ke 48 pada 3 Oktober lalu, penyanyi musik country itu mengucapkan selamat lewat Twitter. Kalimat yang dilontarkan pun terbilang manis dan bikin iri fansnya.



"Happy Birthday @gwenstefani!!! Why don't you go ahead and NEVER break my heart!!!!"



Gwen membalas dengan pesan yang sama manisnya, " "@blakeshelton thanku for saving my life gx."



Kabarnya Blake memberi Gwen kalung berlian seharga US$ 60.000 sebagai hadiah. "Gwen dikejutkan oleh Blake hari ini dengan kalung kerah berlian Cartier 12.50 karat yang luar biasa , emas putih 18k," kata seorang sumber kepada HollywoodLife.com.



"Gwen terpaku saat menerima hadiah ulang tahun yang manis itu," tambah sumber,. Melihat hadiah yang diberikan Blake, Gwen Stefani menangis.



Penyanyi "Hollaback Girl" juga merasa lega dengan hadiah ulang tahun yang dia dapatkan dari teman-temannya. Dia berbagi gambar ke akun Instagram. Gwen Stefani memamerkan beberapa hadian yang diberikan teman-temannya. Terlihat beberapa lusin mawar, beberapa donat, balon dan satu kue raksasa.



"Jadi, saya rasa Lisa membenci saya karena dia baru saja mengirim saya untuk ulang tahun saya," katanya bercanda saat menunjukkan donatnya. Dia kemudian menunjuk kamera itu ke beberapa lusin mawar dan berkata, "Dan Derek mencintaiku karena dia mengirimi saya itu."