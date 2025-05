Ulang Tahun, Luna Maya Dapat Kecupan Mesra dari Kekasih

TEMPO.CO, Jakarta - Rabu, 26 Agustus, merupakan hari bertambahnya usia aktris cantik Luna Maya. Ya, kini mantan kekasih Ariel Noah tersebut genap berusia 32 tahun.



Untuk merayakan ulang tahunnya, Reino Barack, kekasihnya memberikan kejutan. Hal tersebut diketahui saat Luna mengunggah foto dirinya tengah mengecup pipi Reino.



"Thank you my love #surprise#birthday," tulis Luna pada keterangan gambar yang diunggahnya di akun Instagram.



Terlihat dalam gambar, Luna tampil santai dengan kaus berwarna biru, sedang Reino memakai kaus berwarna putih. Luna juga tidak memakai riasan sama sekali.



Luna memegang sepotong kue pemberiaan Reino, sembari mengecup pria yang lebih muda setahun darinya.



Reino Barack dan Luna Maya pertama kali diisukan menjalin hubungan istimewa pada 2013. Reino Barack dikenal lewat serial tokusatsu dan serial komik Indonesia, Bima Satria Garuda, yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta.



RINA ATMASARI