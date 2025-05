Ulang Tahun, Luna Maya Dapat Kecupan Mesra dari Pria Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Artis yang juga presenter, Luna Maya, berulang tahun ke-28 pada Rabu, 26 Agustus 2015. Selain mendapatkan ucapan selamat dari kekasihnya, Reino Barack, pesta kejutan juga didapat Luna dari para sahabatnya.



Dalam akun Instagram miliknya, Luna memunggah foto mesranya dengan sang kekasih. Terlihat Reino memberikan ucapan selamat sekaligus pelukan dan kecupan mesra untuk kekasih tercintanya itu.



"Thank you My #surprise #birthday #268 #LunaMaya #love," begitu kutipan yang ditulis di bawah foto tersebut. Sebanyak 2.479 orang memberikan komentar bernada positif mengenai foto tersebut.

Presenter Ayu Dewi juga mem-posting foto beberapa sahabat Luna yang memberikan pesta kejutan untuk mantan kekasih Ariel Noah itu. "Fuuun crooowdd semalaam. Walaupun datengnya terlambat setengah jam krn koko @edrictjandra bilang kalo dateng pas jam 12, terlalu kebacaa surprisenya," tulis Ayu.



Dalam foto terlihat Ayu Dewi, Vidi Aldiano, Edric Tjandra, Daniel Mananta, Reino, dan Aming. Ayu juga mem-posting sebuah kue ulang tahun dengan bentuk yang unik. Kue dengan dasar warna pink itu berbentuk tas merah, sepatu, paspor, serta bunga di atasnya.



Tampak juga tulisan: "Happy B'day Lunces Mentri Ceria." "Happiest Bday, Luncessss @lunamaya all the luv and laugh come knockin with Allah ridho & rahmat..ammmiin..." demikian kutipan dalam foto itu.



ALIA FATIYAH

