Ulang Tahun TMII Hadirkan Wayang Kulit hingga Kirab Gunungan

Hari Sabtu 19 April 2025 akan dimeriahkan dengan beragam pertunjukan budaya di Amphitheater Panggung Budaya. Di antaranya Tari Daling Kabupaten Berau, Tari Sahureka Musik Ukulelel, dan Musik Tifa, Tari Papua, Tari Tambun Tulang, Tari Tumbuh Tanah dan Mambri dan Fragmen Ramayana. Sedangkan di Plaza Kori Agung, akan digelar Tari Jaranan Kabupaten Kediri dan Soul of Youth.

Sementara atraksi lainnya termasuk Pasar Nusantara Sarinah x TMII, Perdana Ria Jakarta & Kidzania Go, di Plaza Lokomotif, Pasar Kuliner Rakyat dan Foodtruck Festival, Giant Jumbo Inflatable Character di Istana anak-anak, serta Lomba Fotografi Spesial HUT TMII.



Harga tiket dan cara membelinya

Khusus tanggal 19-20 April 2025, pengunjung mendapatkan potongan harga 50 persen, dari Rp 25 ribu menjadi Rp 12.500 per orang. Pengunjung dapat membelinya melalui website Taman Mini, atau on the spot, seperti dilansi dari laman Instagram dan website TMII. Selain itu, ada beberapa penawaran bundling dengan tiket masuk wahana berbayar, dan bundling dengan merchant khusus seperti Chatime dan Di Bawah Tangga.