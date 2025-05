TEMPO.CO, Jakarta - Hari ulang tahun Cinta Laura Kiehl ternyata bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Artis yang lahir di Quakenbruck, Jerman, 17 Agustus 1993, ini mulai bersinar kariernya setelah membintangi sinetron Cinderella tahun 2007, yang langsung membuatnya diganjar penghargaan SCTV Award dalam kategori "Aktris Ngetop" pada tahun itu.



Karier Cinta kian meroket setelah bermain dan menyanyikan lagu dalam film layar lebar Oh Baby produksi MD Picture pada 2008.



Salah satu yang terkenal dari Cinta adalah gaya bertuturnya yang menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan ucapan Cinta seperti, "Hujan becek enggak ada ojek," sontak menjadi dialog laris yang sering ditiru masyarakat.



Karier Cinta juga melambung pada bidang musik internasional ketika pada Januari 2011 dia berkolaborasi dengan Guy Sebastian, pemenang Australian Idol 2003, dalam lagu Who's That Girl. Lagu ini berhasil menduduki posisi teratas di beberapa tangga lagu Australia dan Selandia Baru.



Selanjutnya, pada April 2011, Cinta berduet dengan Inul Daratista menyanyikan lagu Cinta Mati 2. Pada lagu ini, Cinta berkolaborasi musik. Dia dengan musik beraliran electro pop, sementara Inul dengan aliran dangdut. Keduanya menyanyi diiringi Aminoto Kosin Orchestra.



Cinta kini meneruskan kuliah di Amerika Serikat. Dengan penuh sukacita, pada Senin, 17 Agustus, Cinta menulis melalui akun @claurakiehl, "Rain or shine -- the party must go on! Had a blast celebrating my 17th birthday (LOL)... and happy Independence Day Indonesia. #Merdeka!



Mama Cinta, Herdiana, mengatakan putrinya sangat bahagia karena hari ulang tahunnya berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia. "Cinta selalu sukacita merayakan ultahnya yang dirayakan semua rakyat Indonesia," kata Herdiana.



HADRIANI P. | BERBAGAI SUMBER