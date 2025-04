Umrah, Maia Estianty: Dul Menangis di Masjid Nabawi

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estiant mengajak serta putra bungsunya Abdul Qadir Jaelani untuk ibadah umrah. Dalam akun Instagramnya, Maia memposting foto kebersamaanya dalam beribadah dengan Dul.



"Kata @duljaelani, suara azan seperti suara malaikat. Nangis dan terharu di rumah Rasulullah. And katanya kakak2 pasti nyesel nggak ikut Umroh @alghazali7 @elelrumi #maiaestianty #diarymaia #umroh," tulis Maia Estianty dalam keterangan fotonya, Sabtu 25 Februari 2017.



Terlihat foto Dul sedang memandang Masjid Nabawi dari kejauhan dari seuah jendela. Banyak netizen yang mendoakan agar ibadah tersebut berjalan lancar.



Maia juga memposting foto berdua dengan Dul di pelataran Masjid Nabawi, Madina. "With my lovely."



"jd nyesek tiba2...pgn diundang jg sama Allah ksna sm ortu... @duljaelani selalu romantis bahkan dengan Tuhannya," ujar pemilik akun @megasariraharjo.



"Semoga nextnya kaka2nya bisa ikut ya bund @maiaestiantyreal," ucap netizen dengan nama akun @defrizarika. "Kok melted baca caption dan liat fotonya," tutur @restiani_caprina menambahkan.



Menurut Maia, Al sedang terbaring sakit sedangkan El sedang mempersiapkan ujian nasional kelulusan SMA.



