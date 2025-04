Unggah Foto Bareng Marcellino Lefrandt, Denada Diharapkan Jadian

TEMPO.CO, Jakarta - PenyanyiDenada sempat menjalin asmara dengan Ihsan Tarore. Tapi akhirnya hubungan itu kandas dan keduanya memilih jalan masing-masing.

Nah baru-baru ini, Denada terlihat mengunggah foto kebersamaanya dengan seorang pria di akun Instagramnya. Dalam foto yang diunggah Senin, 31/7, itu, Denada tengah bersama Marcellino Lefrandt, mantan suami Dewi Rezer, di sebuah restoran.

“Had a great catching up with @marcellinolefrandt after 700 years or so,” tulis Denadadi bagian caption foto.

Walau dalam unggahan tersebut Denada tak mengisyaratkan adanya hubungan khusus dengan Marcellino Lefrand, namun netizen memberi dukungan bila mereka benar-benar menjalin hubungan asmara.

“Lumayan ye cocok, daripade yang kemaren cucook, semoga jadian ya,” tulis seorang netizen di kolom komentar.

“Doa terbaik buat Ibu King, siapà pun dia yang akan menjadi pasangan Ibu King. Yang penting tulus, bukan cuma omongan tapi nyata,” tambah netizen lainnya.

TABLOID BINTANG.COM