Usia Setengah Abad, Kecantikan Paramitha seperti 30 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Paramitha Rusady masih terlihat cantik di usianya yang kini hampir setengah abad. Wanita berambut panjang kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 11 Agustus 1966, ini sekarang ikut membintangi sinetron Surga yang Ke-2 yang tayang di SCTV. Di sinetron ini, Mitha berperan sebagai Bunda Sania atau ibu Doni, yang diperankan aktor Miller Khan.



Dalam akun Instagram-nya, @paramitha118, Mitha pekan lalu mengunggah sebuah foto dengan keterangan, "Quality time sama Elsa Sigar keponakanku sayang ..kangen 2 an selfie ..sementara yg lain sibuk meeting buat persiapan premiere my journey tgl 22 di epicentrum ..supaya gak terlalu tegang yaa ..ayo meeting lg !!!"



Dalam foto itu, tampak artis berdagu lancip ini bersama Elsa Sigar, putri Ully Sigar, kakak kandung Mitha. Pada 1980-an, tante dan keponakan ini kompak dan sering bernyanyi bersama.



Dalam foto tersebut, Mitha mengenakan kebaya bordir putih berlengan pendek dengan rambut terurai. Di sebelahnya, bersandar Elsa yang mengenakan kebaya kuning kunyit dengan rambut panjang yang agak dikuncir. Mitha tertawa kecil memperlihatkan sederetan gigi yang berbaris rapi, dan Elsa mengulum senyum manis.



Menyaksikan foto ini, netizen langsung memberi pujian. Akun @raynoldsurbakti, misalnya, memuji dengan menulis, "Mitaaa...., miss you so much, tambah cantik dirimu sekarang."



"Kaka mitha cantik banged sih, meski usia pengujung kepala empat masih cantik menawan idolaku ini," tulis akun @dewistandiah75.



Akun @indahparamitharusadi29 menulis, "Bunda mitha cantik tuh dari dulu ngegfans banget sama bunda mitha."



"Subhanalllah cantik," tulis akun @pa_irham.



Sedangkan akun @tria381 menulis, "Apa siih rahasianya awet muda....please donk, bener kagum bgt kenapa mitha masih aja cantik kayak 30th."



HADRIANI P.