Valentine, Ini 5 Ungkapan Kasih Sayang Pesohor Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Valentine menjadi salah satu momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa sayang. Tak hanya pada pasangan, ucapan ini juga dapat diungkapkan pada anak maupun sahabat.



Lima selebritas Tanah Air mengungkapkannya melalui sosial media. Mulai dari Junior Liem, Glenn Alienskie, Ruben Onsu, Maudy Koesnaedi dan Jessica Iskandar.



"Biar enggak dibilang mainstream, Valentine's Day tahun ini gue mau masukin buat si bayar @putrititian, ah, biar beda ama yang kemarin. Sekaligus ngirit," ungkap Junior Liem melalui akun instagram pribadinya @juniorliem pada 14 Februari 2017.



Pria yang baru dikaruniai seorang putri, Glenn Alienskie juga mengungkapkan rasa sayangnya pada sang istri dan buah hati tercinta. "My Valentine this year. My two beautiful souls. I live you two so much," kata Glenn.

Kata-kata yang diungkapkan pembawa acara Ruben Onsu pun tak kalah manisnya. Ruben menceritakan keserhanaan dan kedewasaan sang istri, Sarwendah. "Terima kasih Tuhan sudah mengirim malaikat buat hidupku," kata dia.



Meski sudah belasan tahun bersama, api asmara pasangan beda budaya Maudy Koesnaedi dan Eric Meijer pun masih berkobar. Melalui akun instagramnya, Maudy memperlihatkan bunga dan ucapan selamat hari kasih sayang dari sang suami. "Harusnya aku yang bilang gitu ke kamu @emjkt," kata Maudy.



Rasa sayang tak hanya diungkapkan pada pasangan tapi juga sahabat seperti yang dilakukan Jessica Iskandar. Berpose bersama Jennifer Bachdim, ia mengucapkan hari kasih kadang pada istri pesepak bola, Irfan Bachdim itu.



"Terima kasih teman untuk selalu ada untukku. Happy Valentine's Day to everyone," ujar Jessica.



DINI TEJA