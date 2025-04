Vebby Palwinta adalah The One Bagi Baim Wong

TEMPO.CO, Jakarta -Baim Wong mengunggah foto bareng artis muda Vebby Palwinta di akun Instagram-nya.

Dalam unggahan tersebut, terlihat Baim Wong berpose sambil merangkul Vebbby Palwinta, mantan kekasih Rizky Febian, tersebut. Keduanya pun terlihat tersenyum cerah.

"The one," tulis Baim Wong dengan emoticon tanda hati. Sebuah pean cinta kepada Vebby Palwinta

Hal ini membuat netizen senang, karena akhirnya mereka menunjukkan kebersamaannya di depan publik. "Akhirnya nge-post juga bos sama the one," tulis seorang netizen. "Go public juga nih akhirnya," timpal netizen lain.

Beberapa netizen pun meminta Baim Wong untuk segera menikahi Vebby Palwinta.

"Jangan sampai enggak jadi lagi ya, ingat umur sudah tua Bang," komentar sebuah akun. "Kali ini benar-benar sampai ke pelaminan ya Bang," ujar netizen lain. "Diseriusi dong ini sampai nikah," kata seorang netizen.

Sebelumnya Vebby Palwinta menampik kabar tengah menjalin hubungan spesial dengan Baim Wong. Gosip bermula saat dia kepergok sedang jalan bareng Baim Wong di salah satu pusat perbelanjaan. Ia menganggap wajar kedekatannya dengan Baim jadi pembicaraan, karena keduanya figur publik.

Vebby Palwinta pun tidak mengomentari ketika ditanya apakah Baim termasuk tipe pria idaman baginya.Saat itu, Vebby Palwinta mengatakan memilih untuk fokus pada kariernya di dunia hiburan. "Kalau untuk hal-hal percintaan entar dulu lah nanti juga datang sendiri, ada waktunya," ujar Vebby Palwinta.

TABLOPIDBINTANG.COM