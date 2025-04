Video Deddy Corbuzier Singgung Penyanyi ATT

TEMPO.CO, Jakarta - Gempuran sindiran kepada Ayu Ting Ting semakin banyak. Kini mentalis Deddy Corbuzier secara terang-terangan menyinggung pedangdut itu dalam sebuah video minii bersama Chika Jessika, Rabu 27 April 2017.



Dalam video, Chika berperan sebagai sekretaris Deddy Corbuzier yang sedang membacakan sebuah survei dari gawainya.

"Pak ada survey tentang harga otak," kata Chika. "Ada harga otak JKW Rp 350 juta, ada lagi artis DC itu Rp 550 juta," kata Chika.



"Wah DC saya itu. saya lebih mahal," kata Deddy Corbuzier.



"Ada lagi pak harga otak penyanyi ATT, Rp 1 Miliar."



"Nggak mungkin,' kata Deddy Corbuzier.



"Mahal karena masih gress, masih baru dan nggak pernah dipakai."



Langsung terdengar orang tertawa.



Dalam keterangan foto, Deddy Corbuzier seperti menantang fans berat Ayu Ting Ting untuk semakin membencinya dengan video tersebut.



Unggahan video Deddy Corbuzier langsung menghebohkan netizen.



"pal jkw lbh murah karna sering dipake nah on deddy lbh mahal karna jarang dipake ntuh yg gk pernah dipake si att lbh maah karna gk pernah dipake lah elu pake otak gk liat ini mikir dulu ya sblm koment," kata seorang netizen.



"pak dedy ini klo bicara to the point bgt ga jarang bagi org yg gampang kesinggung ya bakal kesinggung sama cara bicaranya. Tp buat yg 1 ini, proud of you pak dey." kata netizen lain.



Isu perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad hingga kini belum diklarifikasi oleh keduanya. Tapi sepertinya di lingkaran teman selebritas, isu sudah menjadi rahasia umum, terbukti satu persatu sejumlah selebritas menyinggungnya di media sosial. Ada yang meramal, tak lama lagi isu tersebut akan terungkap. *



ALIA F