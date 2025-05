Vidi Aldiano Buka Label Musik Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tujuh tahun malang-melintang di industri musik Tanah Air, penyanyi Vidi Aldiano akhinya mewujudkan impiannya, memiliki label musik sendiri, VA Records & Management.



"Pertama kalinya pengerjaan album di my own company, punya label sendiri, buat musik sendiri. Mimpi saya dari dulu menjadi seorang entrepreneur. Punya label sendiri, bisnis sendiri. I have my own company," ujar dia di Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.



Vidi mengaku banyak belajar dari label musik tempatnya mengawali karier, dari bisnis musik di Indonesia hingga variabel-variabel yang perlu diketahui untuk mendirikan sebuah label sendiri.



"Awalnya (menyebut label musik) sebagai business partner, enggak mau hanya sebagai artis. Saya mau tahu bisnis musik di Indonesia, variabel-variabel apa yang perlu saya tahu," tutur Vidi.



"Setelah lulus kuliah, selesai kontrak dengan mereka, lalu kembali ke Indonesia menggunakan label musik sendiri," kata dia.



Tak tanggung-tanggung, untuk album ketiganya, Parsona, Vidi bahkan memutuskan membuat master albumnya di Abbey Road, London.



"Mengapa harus Abbey Road? Itu sudah kayak naik haji. Untuk proses rekaman, pengerjaan semua di Indonesia. Untuk master memang di Abbey Road, karena kebanggaan buat diri saya. Akhirnya mimpi saya punya keluaran Abbey Road dalam album ketiga," kata dia seraya tersenyum.



