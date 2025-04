Vietjet, Maskapai Vietnam dengan Desain Badan Pesawat Eksentrik

TEMPO.CO, Jakarta - Selain terkenal dengan pramugari berbikini dan biaya terbangnya yang murah, Vietjet Air juga memiliki satu hal populer lagi, yakni desain badan pesawat. Maskapai penerbangan Vietnam ini diketahui memiliki desain yang paling eksentrik di antara desain pesawat-pesawat kebanyakan.



Baca: Izinkan Vietjet, Pemerintah Ingin Dongkrak Wisatawan



Apabila diperhatikan, seluruh pesawat Vietjet memiliki warna merah yang menarik perhatian, dengan aksen gradasi berwarna kuning dan oranye. Pemilihan warna tersebut dipilih mewakili warna Bendera Vietnam. Fungsinya agar representasi Vietjet sebagai maskapai Vietnam terlihat jelas, sekaligus membangun persepsi penumpang tentang Vietjet yang “sangat Vietnam”.



Sebagai maskapai Vietnam berbiaya murah, Vietjet memiliki banyak rute domestik, terutama ke lokasi-lokasi wisata di Vietnam. Sejak awal, Vietjet sangat mendukung usaha promosi pariwisata yang dilakukan Pemerintah setempat, sehingga pada badan pesawatnya, Vietjay menambahkan tulisan Welcome to Viet Nam.



Selain itu, Vietjay ingin memperlihatkan keramahan masyarakat Vietnam dengan meletakkan foto pramugari-pramugari cantik Vietjet di badan pesawat agar menarik perharian.



Dengan slogan The liveliest fleet in the world, Vietjet gencar melakukan berbagai kerjasama untuk membantu mempromosikan pariwisata Vietnam. Pada pembukaan rute penerbangan baru ke Nha Trang misalnya, mereka sengaja menghadirkan pramugari berbikini. Hal ini dilakukan karena Nha Trang terkenal sebagai sebuah kota yang memiliki pantai indah di Vietnam.



Tak hanya itu, maskapai ini juga menjadi maskapai resmi pada acara Miss Universe Vietnam. Tak tanggung-tanggung, pemenang kontes kecantikan ini akan mendapatkan hadiah berupa penerbangan gratis selama satu tahun ke rute mana saja yang dimiliki oleh Vietjet.



Hingga akhir 2016 lalu, Vietjet diketahui memiliki 45 pesawat dengan usia rata-rata pesawat tidak lebih dari tiga tahun. Salah satu pesawat besar yang mereka miliki dapat menampung hingga 230 penumpang.



Belakangan ini nama Vietjet sedang banyak dibicarakan di Indonesia setelah kabar masuknya penerbangan langsung Vietjet dari Vietnam ke Indonesia diumumkan. Pasalnya, masyarakat Indonesia bertanya-tanya apakah maskapai tersebut akan menghadirkan pramugari berbikini pada penerbangan mereka ke Indonesia. Kabar ini kemudian dibantah oleh Menteri Transportasi Budi Karya Sumadi.



VIEJETAIR | BIANCA ADRIENNAWATI