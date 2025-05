Vitalia Sesha Berhijab Tapi Masih Digoda, Ini Pengakuannya

TEMPO.CO, Jakarta - Vitalia Sesha mengakui dirinya sering mengumbar keseksian lekuk tubuhnya. Ketika kritik dari masyarakat begitu mendera, bekas model majalah pria dewasa itu memutuskan berhijab dan berbusana tertutup sejak Agustus 2016.



Komentar miring pun berhamburan setelah penampilan berbusananya berubah. Banyak orang beranggapan, hijab yang dikenakan Vitalia Sesha hanya sensasi untuk mendongkrak popularitas yang belakangan meredup.



Vitalia Sesha mengaku tak mau ambil pusing dengan tuduhan-tuduhan itu. "Kalau ada yang bilang hijabnya tidak tulus, ada motif tertentu, itu hak orang. Lihat saja nanti bagaimana," kata Vitalia Sesha pada Selasa, 8 November 2016, seusai mengisi acara Rumpi No Secret studio Trans TV, Jalan Piere Tendean, Jakarta Selatan. “Tapi, ya udahlah, namanya haters."



Simak:

Tanpa Restu Ibu, Celine Nekat Nikahi Stefan: Ini Alasannya

Di Pernikahan Sandra Dewi-Harvey, Ahok Dikejar Nenek-nenek



Nama Vitalia Sesha mencuat justru ketikajahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Namanya disebut-sebut di media massa dengan nada negatif. Apalagi, Vitalia Sesha juga gemar bernampilan seksi seiring profesinya sebagai model majalah.



Vitalia Sesha juga pernah ditangkap polisi bersama sejumlah rekannya dengan barang bukti antara lain pil ekstasi, ganja, dan pil Happy Five pada Juli 2015. Badan Narkotika Nasional memutuskan Vitalia Sesha mengikuti program rehabilitasi.



Godaan untuk membuang jauh hijab, bukan cuma kritik bernada miring. Ada godaan yang lebih halus dan membuai. "Godaan berat banget,” ujar Vitalia Sesha.



Godaan berat itu adalah ketika teman-temannya mengajak Vitalia Sesha kembali ke dunia malam alias clubbing. Maklum, hang out di club atau diskotek memang sudah menjadi gaya hidup di perkotaan, termasuk di dunia yang digeluti Vitalia Sesha.



Baca:

Laporkan Ahok, Mantan Biarawati Ini Diperiksa Polisi

Laporkan Ahok, Sang Mantan Biarawati Punya Alasan Ini



Setelah berhijab, Vitalia Sesha harus menjaga tindakan dan perilakunya agar tak kembali seperti sebelumnya. Vitalia Sesha mengakui bahwa sebelumnya, terutama gaya berpakaian, sudah kebablasan.



Masih ada godaan berat lainnya, yakni keraguan dari orang-orang terdekatnya. Bahkan, mereka masih membujuk Vitalia Seshatetap berprtofesi sebagai foto model dengan penghasilan besar. "Mereka juga tanya, emang lu yakin pakai hijab? Gimana kerjaan, lu?” tutur Vitalia Sesha. “Cuma aku yakin, bismillah, Insya Allah, niat baik."



TABLOIDBINTANG.COM