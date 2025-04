Volume Kendaraan yang Tinggalkan Yogyakarta Meningkat pada H+2 Lebaran

TEMPO.CO , Yogyakarta - Volume kendaraan yang keluar dari Yogyakarta mulai meningkat signifikan hingga H+2 Lebaran, Rabu petang, 2 April 2025. Dari hasil pantauan CCTV batas-batas provinsi DI Yogyakarta, volume kendaraan yang keluar dari Yogyakarta mulai meningkat hingga di atas 100 ribu kendaraan per hari sejak hari H Lebaran (Senin) hingga Rabu.

Selain itu, di waktu yang sama, di batas timur Yogyakarta, persisnya area Prambanan jumlah kendaraan yang keluar Yogyakarta dalam sehari sebanyak 21.029 kendaraan. Sedangkan di akses keluar tol Yogya-Solo di Tamanmartani ada sebanyak 3.078 kendaraan melintas.

Rekayasa Lalu Lintas

Per 1 April, polisi telah menerapkan rekayasa arus balik untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mulai terjadi sebelum masuk tol Tamanmartani, Sleman. Petugas menerapkan rekayasa one way di jalan arteri sekitar tol fungsional mulai Jalan Yogya-Solo tepatnya di simpang tiga lapangan Raden Ronggo menuju arah utara ke tol.