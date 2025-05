TEMPO.CO, Los Angeles - Robert Redford mengaku akan segera pensiun dari dunia akting untuk fokus menjadi sutradara dan cinta pertamanya, yakni seni.



Dalam wawancara online, bintang berusia 80 tahun yang membintangi Out of Africa dan The Sting ini mengatakan kepada cucunya, Dylan, bahwa dia sudah lelah berakting.



"Saya orang yang enggak sabaran, jadi sulit bagi saya untuk duduk-duduk dan pergi dari syuting ke syuting," kata Redford.



Redford, yang tidak pernah meraih Oscar untuk aktingnya kendati sudah 50 tahun berkarier dalam film, tidak akan tergesa-gesa meninggalkan layar lebar.



Kini, dia sedang menggarap dua film, satu tentang kisah cinta antar-orang tua bersama aktris Jane Fonda, lawan mainnnya dalam komedi romantis 1967 berjudul Barefoot in the Park, dan satunya lagi film ringan bersama Casey Affleck dan Sissy Spacek. Kedua film akan dirilis pada 2017.



"Begitu keduanya selesai, maka saya akan bilang, 'Oke, selamat tinggal semuanya', dan kemudian fokus ke penyutradaraan," kata dia.



Redford, yang pernah membintangi film Up Close and Personal pada 1990-an, menyebut cinta pertamanya adalah seni dan menghabiskan masa remaja di Eropa untuk mengeksplorasi penceritaan lewat lukisan.



Film-film seperti All The President's Men, Butch Cassidy and the Sundance Kid, dan The Way We Were telah membuat Redford menjadi salah satu bintang film terbesar di dunia pada 1970-an dan 1980-an. Dia kemudian menyutradarai film produksi 1980, Ordinary People, yang memenangkan Oscar.



Seperti diberitakan Reuters, pada 1978, Redford turut membidani Sundance Film Festival di Utah untuk mempromosikan film-film independen yang kemudian menjadi festival film independen yang paling berpengaruh di dunia.



ANTARA